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05. 05. 2018

В Москве на митинге против Путина задержали Навального

В Москве на несогласованной с властями акции протеста против инаугурации президента России Владимира Путина на Пушкинской площади правоохранители задержали оппозиционера Алексея Навального. Об этом в субботу, 5 мая, сообщает РБК.

Как отмечается, сразу после того, как Навальный вошел в толпу митингующих, к нему направились участники НОД и люди в казачьей форме, также присутствующие на месте проведения акции. Вскоре к ним подошли сотрудники полиции, которые задержали лидера Фонда борьбы с коррупцией.

Отмечено, акция сторонников Навального Он нам не царь, приуроченная к инаугурации Путина, не была согласована с властями Москвы. Мэрия предложила оппозиции согласовать проведение митинга на проспекте академика Сахарова, но Навальный не согласился на эту площадку. Накануне прокуратура выпустила предупреждение для участников и организаторов акции, напомнив о возможной ответственности.

Ранее сообщалось, что в России в субботу проходят антипутинские акции протеста Он нам не царь.

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Источник: korrespondent.net

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Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
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