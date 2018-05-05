В России на акциях протеста Он нам не царь, приуроченных к инаугурации президента Владимира Путина, в субботу, 5 мая, задержали уже более 250 человек. Среди задержанных есть и простые прохожие, которые не принимали участия в протестах, сообщает Сибирь.Реалии.

Отмечено, что более 150 человек были задержаны в Красноярске. В свою очередь в Якутске после несанкционированной акции и митинга полиция задержала 75 человек, это почти все участники протеста, среди них несколько журналистов. Тем временем в Новокузнецке после митинга в отделении полиции оказались более 20 человек.

На этот раз повеселее прошло, но весело не всем #ОнНамНеЦарь #задержания #Красноярск pic.twitter.com/T6PGilr37B — Mithrill Russia (@mithrill_ru) 5 травня 2018 р.

Как сообщается, на акции в Москве были задержаны и избиты несколько журналистов: корреспондента интернет-издания Znak.com полицейский ударил палкой. Также был задержан фотокорреспондент Новой газеты Михаил Гребенщиков. К тому же, полиция задержала молодых людей, которые пришли в коронах с надписями "Вован" и "Димон" и с плакатами "Фальшивые выборы".

Cмотрите фотогалерею: "Он нам не царь". Задержаны 250 участников акции

Отмечается также, что среди задержанных в Красноярске - координатор штаба Навального Яна Герасимова. На данный момент суд признал ее виновной в нарушении порядка организации митинга и арестовал на трое суток. Также сообщается, что 15 человек, задержанных в Барнауле, уже отпустили.

Ранее стало известно о задержании на митинге в Москве организатора антипутинских акций протеста Алексея Навального.

Напомним, в субботу, 5 мая, в российских городах начались акции протеста Он нам не царь, организованные сторонниками Навального.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net