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05. 05. 2018

Полиция объявила в розыск подозреваемого в избиении нардепа Левченко

Подозреваемого в избиении нардепа Юрия Левченко, которое произошло в марте в Киеве, подали в розыск. Об этом говорится в постановлении Шевченковского районного суда Киева.

Согласно материалам суда, подозреваемый оставил следователям адрес и контактные данные, но установить с ним связь невозможно, поскольку номер телефона не работает, а по месту жительства он отсутствует. В связи с этим следователь вынес постановление об объявлении подозреваемого в розыск.

"В свою очередь суд удовлетворил ходатайство полиции и предоставил доступ к информации о дате, времени и продолжительности телефонных соединений подозреваемого, с указанием их адреса, за период с 1 января по 26 апреля", - добавляется в сообщении.

По данным полиции, коммунальные работники согласно предписания проводили демонтаж гаражей, когда туда прибыли народный депутат Юрий Левченко и депутат Киевсовета Святослав Кутняк, которые пытались бросить бутылку с зажигательной смесью. В результате возникла потасовка, которую пресекли правоохранители.

В полиции отметили, что после этого депутаты уехали с места происшествия и не обращались с заявлением об избиении. Сообщение от врачей тоже не поступало.

Позже в полиции заявили о задержании семерых участников столкновения и возбуждения уголовного дела по статье Хулиганство.

В то же время Кутняк в Facebook написал, что Левченко избили до потери сознания на акции против застройки в Киеве. Он сообщил также, что отвез Левченко в больницу.

Ранее помощнику нардепа Левченко прострелили ногу.

А в прошлом году депутат Юрий Левченко зажег дымовую шашку в туалете Рады.

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Источник: korrespondent.net

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