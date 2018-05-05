Рекламный боевик. Что Лусварги делал в Украине

Рафаэль Лусварги - первый иностранец, осужденный в Украине за то, что принимал участие в боевых действиях на Донбассе. Но особенности украинской судебной системы таковы, что Лусварги оказался на свободе и спокойно жил в Киеве, пока его случайно не обнаружили журналисты.

После того как мирная жизнь боевика, который хвастался тем, что убивал украинцев стала достоянием общественности сработало традиционное для Украины последних лет – народное правосудие.

Лусварги задержали активисты националистических организаций и отвели правоохранителям. Сразу после этого суд над боевиков неожиданно активизировался.

Корреспондент.net собрал информацию о бразильском наемнике.

Боевик – анархист

Рафаэль Маркус Лусварги родом из бразильского Сан-Паулу. Он отслужил 3 года во французском Иностранном легионе, дальше пошел работать конным патрульным в бразильской полиции. Позже поехал воевать в Колумбии, далее 2 года учился в Курском университете, где изучал русский язык.

За год с лишним своего пребывания в Донбассе успел сменить несколько подразделений. Осенью 2015 году он уехал с Донбасса.

Однако через год, 6 октября 2016 года, Лусварги был задержан в аэропорту "Борисполь" сотрудниками СБУ. Представители спецслужбы заманили его в Киев под предлогом работы в сфере морских перевозок. При задержании с собой у Лусварги, кроме паспорта, был военный билет так называемой ДНР и приказ о награждении медалью "За боевые заслуги" за подписью Игоря Гиркина-Стрелкова.

На службе у пропаганды

Бразилец входил в так называемый 1-й мотострелковый батальон "Викинг" так называемой ДНР. Лусварги был задействован, в частности, в подразделениях боевиков в боях под Дебальцево и районе Донецкого аэропорта.

Лусаврги много снимался в пропагандистских видеороликах пророссийских боевиков, рассказывая и показывая, какие именно обязанности он выполняет на территории Украины.

В многочисленных видеороликах он рассказывал, как убивал украинских военных, штурмовал Дебальцево, получил ранение под Донецким аэропортом и обещал "дойти до Киева и закончить войну".

Украинское правосудие

В январе 2017 года Печерский райсуд Киева приговорил Лусварги к 13 годам тюрьмы по статье 258-3 УК Украины "Создание террористической группы или террористической организации". Бразилец признал свою вину и заявил, что раскаялся.

Но в августе 2017 года Апелляционный суд Киева отменил приговор и вернул дело Лусварги на судебное расследование, в связи с тем, что был допущен ряд существенных нарушений. В частности, нарушение правил подсудности. Рассматривать дело Лусварги должен был не Печерский суд Киева, а Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области.

После отмены приговора бразильца на свободу не выпустили. Ему продлили меру пресечения, и Лусварги остался под стражей в Киевском следственном изоляторе. На свободу он вышел в конце 2017 года. Когда меру пресечения ему изменили на личное обязательство. Изменение меры пресечения инициировал прокурор по делу Игорь Волк. С таким ходатайством он обратился в суд 15 декабря, менее чем за две недели до обмена пленными, во время которого Украина передала сепаратистам 233 человека, а на контролируемую украинскими властями территорию вернулись 73.

Прокурор Волк не скрывает: Лусварги выпустили из СИЗО именно в связи с этим обменом. "Его планировали отдать на обмен военнопленными с ДНР и ЛНР. В связи с этим ему нужно было изменить меру пресечения, потому что он обвиняется по таким статьям, по которым обвиняемые обычно находятся только под стражей. Но несмотря на это, суд на это пошел", – отмечает прокурор.

Лусварги действительно был в списках на обмен, но его не обменяли. В тюрьму он тоже не вернулся – меру пресечения суд продлевать не стал. Так что Лусварги, который убивал украинцев на Донбассе, мог свободно передвигаться по Киеву.

Жил он в мужском Свято-Покровском Голосеевском монастыре Украинской православной церкви (Московского патриархата). Якобы бразилец начал интересоваться православием и сейчас даже собирается стать монахом. Именно там его и нашли журналисты.

Что будет дальше

После появления публикации в прессе, за Лусварги пришли активисты украинских националистических организаций. Сначала его поставили на колени и заставили извиняться за участие в военной агрессии против Украины, а потом решили отвести в СБУ.

На следующий день стало известно, что Павлоградский суд перенес с 6 июня на 7 мая рассмотрение дела против Лусварги. Где сейчас находится бразилец правоохранители не сообщают в целях безопасности.

Источник: korrespondent.net