Порошенко назвал срок запуска Антикоррупционного суда

Антикоррупционный суд может появиться уже в мае, это откроет путь для очередного транша МВФ. Такое заявление в интервью немецкому журналу Focus сделал президент Украины Петр Порошенко, пишет Зеркало недели в субботу, 5 мая.

Глава государства уверен, что Антикоррупционный суд появится в Украине в первой половине года.

"Я совершенно уверен, что нам это удастся в первой половине года, возможно, еще в мае. И тогда мы получим следующий транш", - сказал Порошенко.

Президент гордится тем, что за четыре года в экономике удалось достигнуть больших успехов, чем за 25 лет до этого, в частности улучшить инвестиционный климат. В рейтинге Doing-Business страна поднялись с 135 места в 2013 году на 76.

По словам Порошенко, темпы экономического развития в этом году, очевидно, составят 3,5%.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада примет закон об Антикоррупционном суде в мае.

Напомним, 23 декабря 2017 года президент Украины Петр Порошенко зарегистрировал в Верховной Раде законопроект об Антикоррупционном суде.

Вместе с тем Международный валютный фонд уведомил украинские власти о том, что принятие президентского законопроекта об Антикоррупционном суде в его нынешней редакции является нарушением Киевом своих обязательств перед МВФ и противоречит рекомендациям Венецианской комиссии.

В свою очередь в Администрации президента заявили, что законопроект полностью соответствует Конституции Украины и рекомендациям Венецианской комиссии. Позже Всемирный банк призвал внести изменения в этот законопроект. ВБ выделил семь замечаний к документу. Некоторые из них повторяют требования МВФ.

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Источник: korrespondent.net