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05. 05. 2018

В сети обсуждают разгон коммунистов в Канаде

В сети активно обсуждают видео разгона пропагандистской демонстрации коммунистов и пророссийских активистов 1 мая в канадском городе Монреаль. Соответствующий ролик в субботу, 5 мая, был опубликован на странице InformNapalm в соцсети Facebook.

На видео показано, как несколько десятков человек с коммунистическими плакатами и красными флагами двигаются по улицам Монреаля. Митингующих сопровождает полиция.

Вскоре участники демонстрации попытались прорвать кордон полиции, но представители правоохранительных органов молниеносно отреагировали. В ход пошел слезоточивый газ и дубинки. Митингующие скрылись, побросав флаги и плакаты.

В результате инцидента задержали несколько человек.

Пользователи соцсети в восторге от такой реакции полиции. Некоторые поинтересовались, не постановочные ли это кадры.

Ранее появилось видео, как в Гамбурге полиция разогнала ночную демонстрацию противников саммита G20.

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Источник: korrespondent.net

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