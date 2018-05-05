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05. 05. 2018

В Черновцах погиб студент-иностранец

В Черновцах во время купания в необустроенном месте в реке Прут погиб 23-летний гражданин Индии. Об этом в субботу, 5 мая, сообщает ГСЧС Украины в Черновицкой области.

По данным ведомства, 4 мая в городе Черновцы во время отдыха на реке Прут пропал без вести гражданин Индии, 1995 года рождения. Юноша учился в Черновцах в медицинском университете. Вместе с друзьями он отдыхал на реке, в необустроенном для этого месте, и решил нырнуть с самовольно оборудованного трамплина. Он прыгнул в воду и не вынырнул.

Утром 5 мая тело юноши нашли в реке водолазы.

"Тело утопленника было поднято на поверхность. Оно будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины гибели”, - говорится в сообщении.

Cмотрите фотогалерею: В Черновцах погиб студент-иностранец

Ранее на Прикарпатье погиб турист из Польши.

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Источник: korrespondent.net

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Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
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