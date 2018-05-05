Гонка сверхдержав. Зачем США возродили Второй флот

ВМС США возродят Второй флот, действовавший в Западной Атлантике. В Пентагоне отметили, что возрождение флота происходит в условиях "соревнования сверхдержав".

Reuters утверждает, что причиной этому стало военное противостояние с Россией. Корреспондент.net решил разобраться, каким сверхдержавам будут противостоять США.

Америка, крупнейшая морская держава

ВМС США возродят существовавший с 1950 года Второй флот, действовавший в Западной Атлантике, сообщил главком американского флота адмирал Джон Ричардсон 5 мая.

В своем заявлении Ричардсон говорит, что возрождение Второго флота происходит в условиях "соревнования сверхдержав". Reuters и телеканал CNN пишут, что причиной этому стало военное противостояние с Россией.

"Наша стратегия национальной обороны дает понять, что мы вернулись в эпоху соревнования сверхдержав, поскольку сфера безопасности продолжает становиться все более сложной, ставит перед нами все больше вызовов", - заявил адмирал.

Ричардсон подтвердил, что возрожденный Второй флот возьмет на себя прежний регион ответственности - северную Атлантику и восточное побережье США. Структуру и состав корабельной группировки флота адмирал не уточнил.

ВМС США состоят из оперативных флотов, каждый из которых имеет свою зону ответственности. Максимальное число флотов, которыми оперировал Пентагон, было достигнуто после окончания Второй мировой войны, в 1946 году, - тогда в структуре ВМС США действовали 12 флотов.

К началу 21 века сохранилось шесть флотов, со Второго по Седьмой (Первый флот был расформирован в 1973 году). В январе 2011 года Пентагон принял решение сократить Второй флот ради перераспределения ресурсов в интересах других оперативных соединений. На момент расформирования в составе флота находились более 100 кораблей и подводных лодок.

В настоящее время в ВМС США на вооружении находятся 282 военных судна, а к 2020 году это число планируется увеличить до 308.

Авианосцы являются главной ударной силой американских ВМС при проведении операций с применением неядерного оружия. США являются самой крупной авианосной державой мира.

В состав ВМС США в середине прошлого года вошел самый дорогой авианосец в истории Gerald R. Ford с палубой длиной в 337 метров.

В ВМС США входят десять авианосных ударных групп, каждая из которых состоит из около 7,5 тысячи человек персонала, авианосца, по крайней мере одного крейсера, эскадры эсминцев в составе как минимум двух эсминцев и/или фрегатов, и авиакрыла от 65 до 70 самолетов.

Стоит отметить, что 30 января ВМС США приняли на вооружение Подводный необитаемый комплекс для слежения за подводными лодками.

"Морской охотник", так называется первый корабль проекта ACTUV, представляет собой беспилотник, предназначенный в первую очередь для непрерывного, вплоть до нескольких месяцев, отслеживания малошумных дизель-электрических подводных лодок. Его называют идеальным для уничтожения российских и китайских подлодок.

Еще один козырь США - атомная подводная лодка типа Лос-Анджелес USS Hartford. Она бороздит глубины Северного Ледовитого океана - места потенциальной новой "горячей точки" в отношениях между Россией и США.

Субмарина запускает весящую две тонны шестиметровую торпеду, способную мгновенно уничтожить вражескую подводную лодку.

Россия осталась без единственного авианосца

Как отмечает National Interest, современный военно-морской флот России предназначен не для соперничества с ВМС США, а для противодействия ему.

Адмирал Кузнецов - единственный авианесущий крейсер в составе ВМФ России - был введен в эксплуатацию в начале 1991 года. Он может нести десятки истребителей-бомбардировщиков.

Осенью 2016 года во время прохода авианосца через Ла-Манш по пути из Североморска в Сирию наблюдатели обратили внимание на густой черный дым, который шел из труб корабля. Российские власти отвергли предположения о неполадках на борту судна, однако сообщили о том, что Адмиралу Кузнецову предстоит ремонт.

Российские военные корабли с истребителями-бомбардировщиками на борту проходят через Ла-Манш в направлении Сирии. pic.twitter.com/vrLO9o8BvO — Радио Свобода (@SvobodaRadio) 21 октября 2016 г.

Во время операции в Сирии были потеряны два палубных истребителя: они разбились при заходе на посадку, летчики катапультировались.

Лля полного завершения ремонта и запланированной модернизации потребуется два с половиной года, то есть авианосец будет готов к выполнению новых боевых задач только к 2020 году. На него потратят 60 миллиардов рублей.

Эксперты говорят, что сейчас Россия может противопоставить США только свои атомные подлодки. Ядерные подводные силы России занимают второе место в мире по своим возможностям, и в первую очередь это относится к атомным подводным лодкам с баллистическими ракетами, пишет National Interest.

Но у России нет плана по строительству кораблей, которые могли бы превратить ее флот в глобального конкурента США или Китая.

В состав атомных подводных лодок входят десять ракетных подводных крейсеров проекта 941 Акула, восемь лодок проекта 949 Гранит и Антей, три лодки проекта 671РТМ(К), и три лодки проекта 945.

The #RussianNavy submarines as of April 1, 2018. https://t.co/txONvk6y8r pic.twitter.com/1TgsAHMRbA — Naval Analyses (@D__Mitch) 18 апреля 2018 г.

Флот подводных крейсеров стратегического назначения (с баллистическими ракетами) имеет в своем составе шесть лодок проекта 667БДРМ Дельфин, три лодки проекта 667БДР Кальмар, а также три (из восьми запланированных к строительству) лодок проекта 955 Борей.

Дизель-электрические субмарины представлены 14 лодками проекта 877 и шестью лодками проекта 636.3 в составе Черноморского флота. Еще шесть таких лодок строятся для Тихоокеанского флота.

Часть этих субмарин в 2020-х и 2030-х годах начнет устаревать, некоторым уже продлен срок службы за счет модернизации, но большинство из них очень редко выходили на боевую службу в 1990-е и 2000-е годы. В настоящее время многие российские подлодки, в том числе, оснащенные крылатыми ракетами, находятся на судоверфях, проходя модернизацию.

Однако, как пишет Popular Mechanics, одна из российских подлодок вселяет страх. Саров - испытательная платформа для ядерной торпеды Статус-6, предназначенной для атаки прибрежных целей - портов и городов - посредством огромной 100-мегатонной термоядерной боеголовки.

Cмотрите фотогалерею: Гонка сверхдержав. Зачем США возродили Второй флот

Считается, что Статус-6 способна обходить противоракетную оборону США и уничтожать целые прибрежные районы, обрушивая на них цунами и делая непригодным для жизни ввиду продолжительных радиоактивных осадков.

Главной среди обычных подводных лодок в российском военно-морском арсенале является субмарина проекта 877, которую на Западе и в НАТО называют класс Kilo. Американские моряки прозвали эту лодку "черной дырой" из-за ее малошумности, пишет Nationala Interest.

Китай догоняет

26 апреля 2017 года Китай спустил на воду первый авианосец собственной постройки Шаньдун. Этим он сделал заявку на статус мировой державы, ведь подобный Военно-морской флот до этого дня был только у США. Однако ввод Type 001A в строй ожидается не раньше 2020 года - ему еще продстоят ходовые испытания.

Новый авианосец будет базироваться в Южно-Китайском море. Его строительство на верфи компании Dalian Shipbuilding Industry Company в северо-восточном порту Далянь продолжалось три года.

Пекин сообщает, что авианосец был целиком спроектирован в Китае, однако эксперты говорят, что он стал развитием серии советских тяжелых авианесущих крейсеров проекта 1143.5, строившихся Черноморским судостроительным заводом в Николаеве.

Военно-аналитическое издание Defense News также отмечает, что новый крейсер во многом повторяет первый авианосец ВМС Китая - Ляонин.

Флагманский корабль участвует почти во всех морских учениях последних двух лет, а многочисленные сюжеты на китайском телевидении показывают, что Ляонин ведет активную деятельность - несет на борту 26 истребителей и 14 вертолетов, вооружен зенитной артиллерией и ракетными системами.

Свой первый авианосец Китай купил у Украины в 1998 году и назвал его Ляонин. Изначально этот корабль в 1985 году закладывался в Николаеве под названием Рига, но после распада Советского Союза получил имя Варяг.

Китай хочет создать Военно-морской флот, достойный мировой державы, до 2030 года. Его основой должны стать авианосцы в составе боевых групп, как у Америки. Точное количество авианосцев, которое планирует построить Китай, неизвестно, чаще называется цифра шесть.

ВМС Китая в настоящее время имеют в своем распоряжении один авианосец, три десантно-транспортных корабля, 25 эсминцев, 42 фрегата, восемь ударных атомных подводных лодок и приблизительно 50 ударных подводных лодок с обычным вооружением.

В китайском военно-морском флоте насчитывается 133 тысяч военнослужащих, и в него также входит корпус морской пехоты, состоящий из двух бригад по шесть тысяч морских пехотинцев в каждой.

Командующий Тихоокеанскими вооруженными силами США адмирал Гарри Харрис считает, что в 2020 году Китай обойдет Россию и станет обладателем второго самого мощного военного флота в мире после Америки.

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Источник: korrespondent.net