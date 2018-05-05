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05. 05. 2018

В России заявили о вооружении десяти самолетов гиперзвуковыми ракетами

В России на опытно-боевом дежурстве стоят десять истребителей-перехватчиков МиГ-31 дальнего радиуса действия с гиперзвуковым комплексом Кинжал. Об этом сказал заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов, сообщает Интерфакс в субботу, 5 мая.

"В подтверждение тому, что это не какая-то экзотика: сегодня десять самолетов стоят на опытно-боевом дежурстве и готовы к применению в зависимости от ситуации", – отметил он.

По словам Борисова, российский Кинжал – "это гиперзвуковая ракета повышенной дальности, которая, по сути, может преодолевать системы ПВО и противоракетной обороны".

"Неуязвима и обладает очень серьезным боевым могуществом и потенциалом", – сообщил Борисов.

Он заявил, что МиГ-31 наиболее приспособлен для того, чтобы разогнать ракету Кинжал до нужных скоростей на нужных высотах.

Ранее в России заявили об успешном испытании Кинжала. По их словам, удалось подтвердить тактико-технические характеристики и временные показатели комплекса. Также утверждается, что Кинжал не имеет аналогов в мире.

Напомним, о новой гиперзвуковой ракете впервые рассказал президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

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Источник: korrespondent.net

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