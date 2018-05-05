На границе с Крымом появились билборды об освобождении полуострова

Украинские активисты вблизи админграницы с Крымом установили билборды, напоминающие об освобождении Крыма в 1918 году полковником Болбочаном. Об этом на своей странице в Facebook рассказал активист Антон Ходза.

На билбордах размещена надпись крупным шрифтом: "Сто лет назад полковник Болбочан смог, и мы сможем".

Всего волонтеры разместили 20 таких билбордов.

Ходза рассказал, что цель акции - "напомнить путешествующим в и из Крыма о славной украинской истории".

Он также отметил, что плакаты посвящены 100-летию освободительного похода на полуостров.

Речь идет о Крымской операции 1918 года, в ходе которой группе войск Украинской Народной Республики под командованием полковника Петра Болбочана удалось взять Симферополь, чтобы свергнуть советскую власть и установить контроль над полуостровом.

Напомним, глава СНБО Александр Турчинов заявил, что сначала Украина вернет весь Донбасс, а потом Крым.

Ранее Собчак назвала Крым главным источником бед России.

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Источник: korrespondent.net