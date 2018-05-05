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05. 05. 2018

Суд снова арестовал недвижимость сына Авакова - СМИ

Соломенский районный суд Киева в пятницу, 4 мая, наложил арест на недвижимость и акции сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра, которого подозревают в хищении денег при закупке министерством рюкзаков для Нацгвардии. Об этом сообщает Судовий репортер.

Речь идет о трех машиноместах и квартире в Киеве по улице Протасов Яр, 8, а также квартире в Харькове по улице Мироносицкая, 22.

Также были арестованы 43,7% акций Авакова-младшего в ЗАО Инвестор.

По данным СМИ, решение принял судья Виктор Фомин, оно может быть обжаловано.

Ранее сообщалось, что Соломенский районный суд Киева повторно отменил арест недвижимости сына главы МВД Арсена Авакова.

Напомним, 31 октября 2017 года Александра Авакова задержали представители НАБУ. Его подозревают в поставках рюкзаков для Нацгвардии по завышенным ценам. На следующий день суд отпустил сына главы МВД под личное обязательство и обязал его сдать все паспорта в Государственную миграционную службу. Вскоре суд Киева арестовал его недвижимость.

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Источник: korrespondent.net

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Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
- Не переживай, здесь тебя не обидят...  
И достает МОЛОТОК!

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