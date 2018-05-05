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05. 05. 2018

В Китае тигрица родила пять детенышей

В зоопарке китайского Харбина амурская тигрица родила пятерых детенышей, что считается большой редкостью. Об этом сообщает CGTN.

Отмечается, что сейчас малыши чувствуют себя хорошо, но их матери приходится усиленно питаться и съедать по 20 яиц за каждый прием пищи и пить козье молоко, чтобы поддерживать здоровье.

Всего в мире осталось около пяти тысяч амурских тигров. Этот вид является одним из самых редких.

Ранее в зоопарке американского города Сент-Луис самка гепарда родила восемь детенышей – рекордное число для гепардов в неволе.

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Источник: korrespondent.net

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Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
- Не переживай, здесь тебя не обидят...  
И достает МОЛОТОК!

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