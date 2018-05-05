СБУ нашла российское оружие на Донбассе

Сотрудники военной контрразведки Службы безопасности Украины нашли на Донбассе российский беспилотник, реактивный пехотный огнемет Шмель и ряд других боеприпасов. Об этом в субботу, 5 мая, сообщили в пресс-центре ведомства.

Так, вблизи поселков Железная Балка и Павлополь в Донецкой области правоохранители изъяли из тайника реактивный пехотный огнемет Шмель.

Также оперативники обнаружили малый разведывательный беспилотный летальный аппарат, находящийся на вооружении подразделений ВС РФ. А в заброшенном здании в поселке Камышное в Луганской области оперативники спецслужбы обнаружили ручную оборонительную ударно-дистанционную гранату РГО-1, три запала к гранатам РГО и четыре мины МОН-50.

Эксперты установили, что таких моделей средств поражения нет на вооружении в украинских военных.

Правоохранители привлекли найденные материалы к открытым уголовным производствам в качестве доказательств российского присутствия в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Ранее сотрудники военной контрразведки Службы безопасности Украины обнаружили в Донецкой области два тайника с оружием и боеприпасами, среди которых была российская мина.

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Источник: korrespondent.net