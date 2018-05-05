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05. 05. 2018

В Польше на шахте пропали семь горняков

В Польше после толчка на шахте пропали семь горняков. Инцидент произошел в субботу, 5 мая, на шахте Софиевка в Ястшембе-Здруй, что в Силезском воеводстве, сообщает Onet.pl.

Отмечается, что толчок произошел около 11:00 в субботу на глубине 900 метров. В 11:25 была объявлена спасательная операция.

"Нет никакой информации о пострадавших, но до сих пор нет связи с семью рабочими", - сообщила пресс-секретарь Угольного союза в Ястшембе Катажина Яблонская-Баер.

Всего в зоне сотрясения работали 11 человек, четверо эвакуировали.

На месте работают спасатели, однако пока они не могут попасть непосредственно к эпицентру из-за высокой концентрации метана.

Напомним, 27 апреля на шахте в Кривом Роге произошла авария, в которой один человек погиб, один был травмирован.

Ранее в Грузии из-за обвала на шахте погибли шесть горняков.

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Источник: korrespondent.net

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