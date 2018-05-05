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05. 05. 2018

Под Одессой обнаружили 24 артснаряда

В Одесской области обнаружили 24 артснаряда времен Второй мировой войны. Об этом в субботу, 5 мая, сообщает пресс-центр ГСЧС в Одесской области.

Артснаряды калибром 107 миллиметров были обнаружены 3 мая во время проведения земляных работ в селе Заря Саратского района. Находки относятся к периоду Второй мировой войны.

Пиротехники изъяли боеприпасы и уничтожили их на специальном полигоне. 

Cмотрите фотогалерею: Под Одессой обнаружили 24 артснаряда

Ранее в районе столичного Броварского проспекта обнаружили 25 артиллерийских снарядов времен Второй мировой войны.

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Источник: korrespondent.net

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Анекдот все анекдоты

Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
- Не переживай, здесь тебя не обидят...  
И достает МОЛОТОК!

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