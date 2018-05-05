Лента RSS
Подписаться на ленту
05 мая 2018, суббота, 20:07
+18°C
Завтра +18°C
+18°C
Завтра +18°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,02
  • € 2,42
05. 05. 2018

В Киевской области майора СБУ поймали на взятке

Оперуполномоченного одного из подразделений СБУ в Киевской области задержали на взятке. Задержанием занимались сотрудники управления внутренней безопасности СБУ, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что майор спецслужбы вымогал от директора одного из дошкольных учреждений региона взятку в размере 5 тыс. долларов.

"Он потребовал у чиновника документацию на проведение в заведении ремонтных работ. Несмотря на отсутствие нарушений, взяточник обещал "найти" их в случае неуплаты денег", - говорится в сообщении.

Кроме того, он также планировал "завести" в детский сад своего поставщика продуктов питания, продукция которого не соответствовала установленным нормам.

"Правоохранители задержали оперуполномоченного в одном из райцентров Киевской области после получения второй части взятки", - добавили в ведомстве.

 
 

Напомним, в Житомирской области на взятке задержали подполковника полиции.

Ранее на крупной взятке был задержан сотрудник главка СБУ.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
- Не переживай, здесь тебя не обидят...  
И достает МОЛОТОК!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Возможный референдум в Беларуси

Какой вопрос будет основным на референдуме?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.