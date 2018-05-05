В Киевской области майора СБУ поймали на взятке

Оперуполномоченного одного из подразделений СБУ в Киевской области задержали на взятке. Задержанием занимались сотрудники управления внутренней безопасности СБУ, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что майор спецслужбы вымогал от директора одного из дошкольных учреждений региона взятку в размере 5 тыс. долларов.

"Он потребовал у чиновника документацию на проведение в заведении ремонтных работ. Несмотря на отсутствие нарушений, взяточник обещал "найти" их в случае неуплаты денег", - говорится в сообщении.

Кроме того, он также планировал "завести" в детский сад своего поставщика продуктов питания, продукция которого не соответствовала установленным нормам.

"Правоохранители задержали оперуполномоченного в одном из райцентров Киевской области после получения второй части взятки", - добавили в ведомстве.

Напомним, в Житомирской области на взятке задержали подполковника полиции.

Ранее на крупной взятке был задержан сотрудник главка СБУ.

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Источник: korrespondent.net