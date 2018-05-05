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05. 05. 2018

На акциях Он нам не царь в России задержали более тысячи человек

На акциях протеста Он нам не царь, которые проходят в разных городах России, в субботу, 5 мая, задержали более тысячи человек. Об этом сообщает Медуза со ссылкой на проект ОВД-Инфо.

"Больше всего протестующих задержаны в Москве - 475 человек. В Челябинске задержаны 164 человека, в Якутске - 75, в Тольятти - 63, в Санкт-Петербурге - 53, в Краснодаре - 49 человек", - говорится в публикации.

Кроме того, есть задержанные в Красноярске, Новокузнецке, Калуге, Самаре, Барнауле, Пензе, Кемерово, Екатеринбурге и Томске.

Первые задержания участников митинга Навального #ОнНамНеЦарь в Москве на Пушкинской площади @navalny @teamnavalny pic.twitter.com/NJGnIN3C1t

— DW (на русском) (@dw_russian) 5 мая 2018 г.

Москва, силовики теснят протестующих pic.twitter.com/aZmTHQnIOS

— МБХ Медиа (@MBKhMedia) 5 мая 2018 г.

Ранее сообщалось о задержании 250 участниках акций протеста.

Кроме того, на митинге в Москве задержали  организатора антипутинских акций протеста Алексея Навального.

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Источник: korrespondent.net

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Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
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Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
- Не переживай, здесь тебя не обидят...  
И достает МОЛОТОК!

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