На затапливаемой шахте в Луганской области готовят систему водоотлива

На шахте Золотое в Луганской области, на которой произошел прорыв шахтных вод, начались ремонтные работы. Об этом сообщила Луганская областная военно-гражданская администрация в субботу, 5 мая.

Отмечается, что сейчас на шахте ведутся работы для запуска дополнительной системы водоотведения. Горноспасатели проводят изоляцию горных выработок, в которых прекратилось проветривание.

Также они осуществляют контроль газовой обстановки и воздухораспределения, устанавливают датчики контроля уровня воды и метана.

Накануне на шахте Золотое произошел прорыв шахтных вод из-за резкого увеличения притока со стороны затопленной шахты Родина, которая находится на неподконтрольной территории. С шахты эвакуировали 62 человека.

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Источник: korrespondent.net