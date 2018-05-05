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05. 05. 2018

На затапливаемой шахте в Луганской области готовят систему водоотлива

На шахте Золотое в Луганской области, на которой произошел прорыв шахтных вод, начались ремонтные работы. Об этом сообщила Луганская областная военно-гражданская администрация в субботу, 5 мая.

Отмечается, что сейчас на шахте ведутся работы для запуска дополнительной системы водоотведения. Горноспасатели проводят изоляцию горных выработок, в которых прекратилось проветривание.

Также они осуществляют контроль газовой обстановки и воздухораспределения, устанавливают датчики контроля уровня воды и метана.

Накануне на шахте Золотое произошел прорыв шахтных вод из-за резкого увеличения притока со стороны затопленной шахты Родина, которая находится на неподконтрольной территории. С шахты эвакуировали 62 человека.

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Источник: korrespondent.net

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Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
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