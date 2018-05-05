По всей России 5 мая проходят акции протеста "Он нам не царь", приуроченные к инаугурации Владимира Путина, которая пройдет 7 мая.

Полиция задержала более тысячи протестующих против Путина, в том числе оппозиционера Алексая Навального. Корреспондент.net собрал информацию о том, что происходило в России.

Антипутинская акция по всей России

Российский оппозиционер Алексей Навальный, которго не допустили к президентским выборам, призвал выйти на улицы 5 мая на акцию "Он нам не царь", приуроченную к инаугурации Владимира Путина, которая пройдет 7 мая.

Путин побеждает на выборах президента в четвертый раз. По сути, он находится у власти в России с 1999 года.

Протесты в российских городах против "выборов Путина" проходили 29 января. Тогда были задержаны сотни активистов, однако массовых арестов не было.

Последний протест против действия российских властей проходил 30 апреля. Тогда более 12 тысяч человек вышли на улицы Москвы, протестуя против цензуры в интернете и блокировки Telegram. Тогда звучали и политические лозунги, такие как "Россия будет свободной!" и "Долой царя!"

5 мая в некоторых городах, например во Владивостоке и Хабаровске, власти дали разрешение на проведение акций, в других, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, - нет.

По данным полиции, в Москве на протесты вышли 1,5 тысячи человек. Столько же человек, по данным СМИ, вышли на улицы Санкт-Петербурга.

Cмотрите фотогалерею: Путин им не царь. Задержана тысяча протестующих

Массовые задержания и столкновения

В одних городах задержания начались вскоре после начала акций, в других - уже после их завершения. По всей России задержали более тысячи человек.

Самые массовые задержания прошли в Москве - почти 600 человек. ОМОН разделил толпу по секторам и оттеснял в метро, магазины или другие улицы.

Полиция просила собравшихся разойтись: "Уважаемые граждане, ваши действия незаконны, просьба разойтись, в противном случае против вас будут применены физическая сила и спецсредства".

Cмотрите фотогалерею: Путин им не царь. Задержана тысяча протестующих

Также происходили столкновения медлу сторонниками и противниками Навального. Полиция также задерживала людей в казачей форме, нападавших на активистов.

Однако некоторые журналисты сообщают, что казаки действовали под прикрытием правоохранительных органов.

Сегодня в Москве казаки под прикрытием полиции избивали людей pic.twitter.com/UuqvvPDBID — Илья Варламов (@varlamov) 5 мая 2018 г.

В потасовки также были вовлечены журналисты. Некоторых представителей прессы задержала полиция.

В Саратове полицейские составили административный протокол о неисполнении родительских обязанностей на отца 12-летнего мальчика, задержанного на акции Он нам не царь. После этого мужчина и ребенок покинули отделение полиции. Как пишет издание Свободные новости, задержанный мальчик выступил на митинге. При задержании он кричал полицейским "Позор!", сообщает издание.

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Источник: korrespondent.net