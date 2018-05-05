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05. 05. 2018

В Житомирской области умер сержант запаса

В Житомирской области в субботу, 5 мая, во время тренировок умер сержант запаса. Об этом сообщает пресс-служба Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что во время проведения мероприятий по боевой подготовке одного из подразделений ДШВ у 44-летнего сержанта запаса Андрея Яковлевича Киприана остановилось сердце.

По предварительному диагнозу, мужчина умер от острой сердечной недостаточности.

Пресс-служба подчеркивает, что военные врачи сделали все возможное, чтобы спасти жизнь мужчины.

Напомним, ранее в Ровно военнослужащий-контрактник скончался от огнестрельного ранения, полученного во время неосторожного обращения с оружием.

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Источник: korrespondent.net

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