В Глазго десятки тысяч людей требовали независимости Шотландии

Тысячи сторонников независимости Шотландии в субботу, 5 мая, прошли по улицам Глазго, сообщает The Herald.

Организатором акции выступила организация Все под одним флагом. Перед началом мероприятия в организации заявляли, что ожидают участие 40 тысяч человек, хотя в соцсетях предполагали, что общая явка может достигать и 90 тысяч.

Мужчины, женщины и дети шли, размахивая национальным историческим флагом Шотландии.

No end in sight! What a beautiful sight #allunderonebanner pic.twitter.com/uX14a8p9U0