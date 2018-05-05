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05. 05. 2018

В Глазго десятки тысяч людей требовали независимости Шотландии

Тысячи сторонников независимости Шотландии в субботу, 5 мая, прошли по улицам Глазго, сообщает The Herald.

Организатором акции выступила организация Все под одним флагом. Перед началом мероприятия в организации заявляли, что ожидают участие 40 тысяч человек, хотя в соцсетях предполагали, что общая явка может достигать и 90 тысяч.

Мужчины, женщины и дети шли, размахивая национальным историческим флагом Шотландии.

No end in sight! What a beautiful sight #allunderonebanner pic.twitter.com/uX14a8p9U0

— Dezza (@DrDezza) 5 мая 2018 г.

Напомним, год назад парламент Шотландии одобрил проведение референдума о независимости.

Однако, правительство Британии отказало Шотландии в проведении референдума.

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Источник: korrespondent.net

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