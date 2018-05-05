В Париже в субботу, 5 мая, несколько тысяч человек вышли на митинг против реформ президента Эммануэля Макрона. Об этом пишет The Guardian.

Митинг приурочено к первой годовщине правления президента.

О точном количестве протестантов пока не сообщается. К охране акции в Париже привлекли около 2 тысяч правоохранителей.

По данным СМИ, в парижской акции участвует порядка 40 тысяч человек.

Менее массовые митинги проходят также в южных городах муниципалитета Тулузы и Бордо.

Cмотрите фотогалерею: В Париже протестуют против Макрона

Напомним, 22 марта французские госслужащие провели митинг против реформ государственной службы. Полиция в ответ применила слезоточивый газ и водометы.

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Источник: korrespondent.net