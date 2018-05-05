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05. 05. 2018

В Кривом Роге военный пытался покончить с собой - СМИ

В Кривом Роге на жилмассиве Военный городок-35 в субботу, 5 мая, военнослужащий пытался покончить с собой. Об этом пишет Первый городской со ссылкой на собственные источники.

По предварительной информации, 43-летний прапорщик поссорился с женой. После этого он попытался покончить с собой. Как стало известно, это уже не первая попытка.

Мужчину госпитализировали, ему оказывают необходимую помощь. Жизни военного ничего не угрожает.

Напомним, 30 апреля покончил жизнь самоубийством один из военнослужащих Объединенных сил

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Источник: korrespondent.net

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Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
- Не переживай, здесь тебя не обидят...  
И достает МОЛОТОК!

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