В Кривом Роге военный пытался покончить с собой - СМИ

В Кривом Роге на жилмассиве Военный городок-35 в субботу, 5 мая, военнослужащий пытался покончить с собой. Об этом пишет Первый городской со ссылкой на собственные источники.

По предварительной информации, 43-летний прапорщик поссорился с женой. После этого он попытался покончить с собой. Как стало известно, это уже не первая попытка. Мужчину госпитализировали, ему оказывают необходимую помощь. Жизни военного ничего не угрожает. Напомним, 30 апреля покончил жизнь самоубийством один из военнослужащих Объединенных сил

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Источник: korrespondent.net