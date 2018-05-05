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05. 05. 2018

В Мариуполе мужчина добровольно сдал гранатомет

В Мариуполе местный житель добровольно сдал полиции гранатомет и боеприпасы ВОГ к нему. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в субботу, 5 мая.

Отмечается, что мужчина нашел оружие в заброшенном доме во время поиска металлолома.

"На место срочно прибыли сотрудники Кальмиусского отделения полиции и взрывотехники. Находка, которая представляла угрозу, изъята и направлена на экспертизу", – говорится в сообщении.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье о незаконном обращении с оружием и боеприпасами (ч.1 ст.263 УК Украины).

Сейчас полиция выясняет, откуда взялся гранатомет и боеприпасы.

Cмотрите фотогалерею: В Мариуполе мужчина добровольно сдал гранатомет

Ранее в Мариуполе изъяли арсенал огнестрельного оружия и боеприпасов у местного жителя: четыре гранаты, семь пистолетов, три револьвера, винтовку, пневматическое оружие.

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Источник: korrespondent.net

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