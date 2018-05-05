Он нам не царь. В Севастополе прошел одиночный пикет

В Севастополе сторонник российского оппозиционного политика Алексея Навального Алексей Иванов вышел с одиночным пикетом на набережную, присоединившись к российской акции Он нам не царь. Об этом в субботу, 5 мая, пишет Крым.Реалии.

Отмечается, что Иванов во время одиночного пикета менял два плаката. На одном было написано: "Еще шесть лет кражи и беззакония? Спасибо, нет. Он нам не царь". На втором активист требовал освободить Игоря Мовенко, которого накануне подконтрольный Кремлю Гагаринский районный суд Севастополя приговорил по обвинению в экстремизме к 2 годам заключения в колонии-поселении.

Напомним, 5 мая в разных городах России проходят акции протеста Он нам не царь. Известно о более тысячи задержанных.

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Источник: korrespondent.net