В России решили модернизировать новый лазер

Российские военные проведут модернизацию нового лазерного комплекса Пересвет. Но на это необходимы годы. Об этом сказал заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов, сообщает РИА Новости в субботу, 5 мая.
Отвечая на вопрос о том, когда же Пересвет можно будет увидеть на параде Победы, он ответил, что это произойдет после работ по модернизации комплекса.
"Я думаю, что в ближайшие два-три года это возможно, потому что ведутся работы уже по модернизации этого комплекса", – сказал Борисов.
По его словам, на сегодня Пересвет требует достаточно много машин обеспечения, но скоро "он будет достаточно компактный".
"И, возможно, мы его также представим широкой публике", – добавил замминистра.
Ранее Юрий Борисов сообщил, что в России вооружили гиперзвуковыми ракетами Кинжал десять истребителей-перехватчиков МиГ-31 дальнего радиуса действия.
Напомним, о новых видах оружия впервые рассказал президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.
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Источник: korrespondent.net