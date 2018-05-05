Лента RSS
Подписаться на ленту
05 мая 2018, суббота, 20:56
+18°C
Завтра +18°C
+18°C
Завтра +18°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,02
  • € 2,42
05. 05. 2018

В России решили модернизировать новый лазер

Российские военные проведут модернизацию нового лазерного комплекса Пересвет. Но на это необходимы годы. Об этом сказал заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов, сообщает РИА Новости в субботу, 5 мая.

Отвечая на вопрос о том, когда же Пересвет можно будет увидеть на параде Победы, он ответил, что это произойдет после работ по модернизации комплекса.

"Я думаю, что в ближайшие два-три года это возможно, потому что ведутся работы уже по модернизации этого комплекса", – сказал Борисов.

По его словам, на сегодня Пересвет требует достаточно много машин обеспечения, но скоро "он будет достаточно компактный".

"И, возможно, мы его также представим широкой публике", – добавил замминистра.

Ранее Юрий Борисов сообщил, что в России вооружили гиперзвуковыми ракетами Кинжал десять истребителей-перехватчиков МиГ-31 дальнего радиуса действия.

Напомним, о новых видах оружия впервые рассказал президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
- Не переживай, здесь тебя не обидят...  
И достает МОЛОТОК!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Возможный референдум в Беларуси

Какой вопрос будет основным на референдуме?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.