Лента RSS
Подписаться на ленту
05 мая 2018, суббота, 22:35
?°C
Завтра ?°C
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,02
  • € 2,42
05. 05. 2018

Итальянка завещала полтора миллиона евро коту

Чечилия Анна из Вероны завещала черно-белому коту по кличке Пилу полтора миллиона евро. Об этом в пятницу, 4 мая, пишет Repubblica.

Женщина скончалась в 88 лет. У нее не было супруга и детей, и незадолго до смерти она завещала все свое состояние домашнему любимцу, которого несколько лет назад подобрала на улице.

Состоянием Пилу распоряжаются представители Фонда вкладчиков. Согласно воле итальянки, на эти деньги коту должны оказывать услуги ветеринара, обеспечивать комфортное жилье и удовлетворять все его нужды.

Пилу живет в приюте для домашних животных в Милане. У нового владельца животного не будет права распоряжаться состоянием кота, он будет обязан отчитываться за потраченные на него средства.

После смерти Пилу деньги достанутся одной из зоозащитных организаций.

Cмотрите фотогалерею: Итальянка завещала полтора миллиона евро коту

Ранее в Италии кот по кличке Джерри получил в наследство от покойной хозяйки 30 тысяч евро.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
- Не переживай, здесь тебя не обидят...  
И достает МОЛОТОК!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Возможный референдум в Беларуси

Какой вопрос будет основным на референдуме?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.