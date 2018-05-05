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05. 05. 2018

Число задержанных на акциях против Путина возросло до 1607 человек

В 23 российских городах на акциях протеста Он нам не царь по состоянию на 20:00 субботы, 5 мая, задержаны 1607 человек. Об этом сообщает ОВД-Инфо.

Больше всего людей на данный момент задержали в Москве - 704. В Санкт-Петербурге задержали 229 человек, в Челябинске - 164, в Якутске - 75, в Астрахани - 69. Также есть задержанные в Красноярске, Кемерово, Калуге, Екатеринбурге, Саратове, Воронеже и других городах.

Ранее сообщалось, что в Севастополе сторонник российского оппозиционного политика Алексея Навального вышел с одиночным пикетом, присоединившись к российской акции Он нам не царь.

Напомним, 5 мая в разных городах России проходят акции протеста Он нам не царь. Ранее сообщалось о более тысячи задержанных. 

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Источник: korrespondent.net

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Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
- Не переживай, здесь тебя не обидят...  
И достает МОЛОТОК!

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