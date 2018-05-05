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05. 05. 2018

На дорогах Украины ограничат движение автомобилей

В Украине в дневное время суток с целью уменьшения разрушений асфальтобетонного покрытия дорог при температурных показателях воздуха выше +28 градусов применяется ограничение и запрет движения по автомобильным дорогам государственного значения. Об этом в субботу, 5 мая, сообщает Укравтодор.

Так, Государственное агентство автомобильных дорог Украины применяет ограничения и запрет движения по автомобильным дорогам государственного значения для тяжеловесных транспортных средств фактической массой более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.

Ограничения не касаются транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, скоропортящихся грузов, живых животных и птицы, а также перевозки, связанные с предотвращением или ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций.

В Укравтодоре добавили, что на автомобильных дорогах общего пользования государственного значения установлены соответствующие запрещающие дорожные знаки и информационные щиты. Для временной стоянки транспортных средств используются 900 площадок в полосах отвода дорог и возле объектов дорожного сервиса.

Ранее сообщалось, что в Украине ожидается аномально жаркое лето.

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Источник: korrespondent.net

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