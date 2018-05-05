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05. 05. 2018

В тюрьме Винницы умирает смертельно больной заключенный - журналист

В Виннице пожизненно заключенный Станислав, у которого обнаружили рак легких, умирает в тюремной камере. Об этом в субботу, 5 мая, на своей странице в соцсети Facebook сообщила журналист Юлия Божко.

По ее словам, уже три месяца Станислав не ходит. Из-за этого у него появились пролежни, которые превратились в открытые гнойные раны.

"Комиссия, которая осматривала Станислава, подтвердила - он смертельно болен. Но суд, от которого зависит решение, отпускать или нет больного человека домой, переносит и переносит заседания", - написала журналистка.

Станислава готова досмотреть его жена Анна, которая живет в Германии. 

"Она не знает, как объяснить людям здесь, что у Станислава осталось мало времени, что она хотела бы, чтобы последнее, что он увидит, это было бы точно не равнодушие тюремных работников. Неужели это тоже наказание - дать человеку умереть в муках без обезболивающих препаратов и правильного ухода", - написала Божко.

Журналистка добавила, что тяжело умирающий человек не должен находиться в таких условиях - в тюремной камере без медицинской помощи.

Cмотрите фотогалерею: В тюрьме Винницы умирает смертельно больной заключенный - журналист

Ранее сообщалось, что в киевском СИЗО умер психически больной заключенный.

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Источник: korrespondent.net

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Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
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