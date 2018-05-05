ЕС осудил действия властей РФ во время протестов

Евросоюз ожидает от властей РФ выполнения международных обязательств в связи с задержанием участников протестных акций. Об этом в субботу, 5 мая, заявили в Европейской внешнеполитической службе.



"Европейский союз ожидает, что российские власти полностью выполнят международные обязательства, взятые Россией, в том числе в Совете Европы и ОБСЕ, по защите прав и безотлагательному освобождению мирных демонстрантов и журналистов", − говорится в заявлении.

Отмечается, что даже если некоторые из прошедших в России в субботу демонстраций не были разрешены в тех местах, где они состоялись, это не может оправдать грубые действия полиции и массовые аресты.

"Задержание более тысячи демонстрантов и насилие, примененное против них российскими властями по всей стране, угрожают сегодня основополагающим свободам слова, организаций и собраний в РФ", − подчеркивается в коммюнике.

Напомним, 5 мая в крупных городах России прошли акции протеста "Он нам не царь", приуроченные к инаугурации Владимира Путина.

По последним данным, в 23 российских городах были задержаны 1607 человек.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net