В Гродно продолжаются реставрационные работы в Коложской церкви

В Гродно 4 мая православный приход святых мучеников благоверных князей Бориса и Глеба (Коложскую церковь) с рабочим визитом посетили председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов и председатель Гродненского горисполкома Мечислав Гой.

В ходе встречи настоятель прихода протоиерей Александр Болонников и ответственные лица ознакомили руководителей региона и города с ходом работ по внешнему и внутреннему благоустройству храма и прилегающей территории, сообщает orthos.org.

После осмотра храма состоялось совещание, на котором были определены приоритетные действия и сроки выполнения работ.

Средства на ремонт и реставрацию Коложской церкви выделил фондом Президента Беларуси по поддержке культуры и искусства. По мнению специалистов, данный проект может быть признан первым за последние сто лет истории Коложского храма по-настоящему уникальным решением вопроса сохранения памятника всемирного значения.

Источник: krynica.info