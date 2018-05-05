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05. 05. 2018

В Гродно продолжаются реставрационные работы в Коложской церкви

В Гродно 4 мая православный приход святых мучеников благоверных князей Бориса и Глеба (Коложскую церковь) с рабочим визитом посетили председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов и председатель Гродненского горисполкома Мечислав Гой.

В ходе встречи настоятель прихода протоиерей Александр Болонников и ответственные лица ознакомили руководителей региона и города с ходом работ по внешнему и внутреннему благоустройству храма и прилегающей территории, сообщает orthos.org.

После осмотра храма состоялось совещание, на котором были определены приоритетные действия и сроки выполнения работ.

Средства на ремонт и реставрацию Коложской церкви выделил фондом Президента Беларуси по поддержке культуры и искусства. По мнению специалистов, данный проект может быть признан первым за последние сто лет истории Коложского храма по-настоящему уникальным решением вопроса сохранения памятника всемирного значения.

Источник: krynica.info

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Анекдот все анекдоты

Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
- Не переживай, здесь тебя не обидят...  
И достает МОЛОТОК!

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