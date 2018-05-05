В Несвиже прихожане помогли семьям инвалидов бытовой техникой

В Несвиже прихожане православного храма великомученика Георгия Победоносца собрали для местного Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Несвижского района средства в рамках епархиальной акции «Пасхальный подарок».

В течение пасхального периода удалось собрать значительную сумму для подопечных Центра – особо нуждающихся семей, в которых не только дети, но и родители имеют инвалидность, сообщает sluck-eparchiya.by.

Подарки – бытовую технику, постельное белье, продукты питания, – настоятель храма протоиерей Евгений Лабынько и работники ЦКРОиР Татьяна Козел и Екатерина Гурбан привезли в семьи, которые с благодарностью приняли необходимую для них помощь.

Источник: krynica.info