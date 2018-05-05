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05. 05. 2018

Франция осудила заявление Трампа о терактах в 2015 году

В МИД Франции заявили, что осуждают заявление президента США Дональда Трампа о терактах в Париже в ноябре 2015 года.

Ранее Трамп заявил, что жертв терактов в ноябре 2015 года в Париже было бы меньше, если бы во Франции действовал закон о ношении оружия и сотрудники столичного ресторана имели бы возможность нейтрализовать террористов.

"Франция выражает свое твердое осуждение заявлению президента Трампа относительно терактов 13 ноября 2015 года в Париже и требует относиться с уважением к памяти погибших", − говорится в заявлении.

Напомним, 13 ноября на несколько объектов в Париже были совершены вооруженные нападения.

Трое джихадистов взорвали "пояса смертников" у стадиона, где проходил футбольный матч между сборными Франции и Германии. Другая группа (не менее трех человек) атаковала кафе и рестораны на востоке Парижа. Еще трое захватили заложников в концертном зале Батаклан.

В общей сложности жертвами терактов стали 130 человек, более 350 были ранены.

Ответственность за атаки взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

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Источник: korrespondent.net

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Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
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