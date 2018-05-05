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05. 05. 2018

В Гомеле освящен новый храм

В Гомеле 5 мая чин освящения нижнего храма в честь священномученика Павлина Могилевского православного храма святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии совершил архиепископ Гомельский и Жлобинский Стефан.

За Божественной литургией владыке Стефану сослужили секретарь Гомельской епархии протоиерей Георгий Алампиев, благочинный монастырей Гомельской епархии архимандрит Амвросий (Шевцов), благочинный Гомельского городского округа протоиерей Игорь Ольшанов, настоятель прихода протоиерей Евгений Трусилов, сообщает eparhiya.by.

По окончании богослужения владыка Стефан возглавил крестный ход, вручил  присутствующим памятные небольшие иконы, а, особо потрудившихся прихожан удостоил медалями и архиерейскими грамотами.

Источник: krynica.info

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Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
- Не переживай, здесь тебя не обидят...  
И достает МОЛОТОК!

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