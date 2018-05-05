В Гомеле освящен новый храм

В Гомеле 5 мая чин освящения нижнего храма в честь священномученика Павлина Могилевского православного храма святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии совершил архиепископ Гомельский и Жлобинский Стефан.
За Божественной литургией владыке Стефану сослужили секретарь Гомельской епархии протоиерей Георгий Алампиев, благочинный монастырей Гомельской епархии архимандрит Амвросий (Шевцов), благочинный Гомельского городского округа протоиерей Игорь Ольшанов, настоятель прихода протоиерей Евгений Трусилов, сообщает eparhiya.by.
По окончании богослужения владыка Стефан возглавил крестный ход, вручил присутствующим памятные небольшие иконы, а, особо потрудившихся прихожан удостоил медалями и архиерейскими грамотами.
Источник: krynica.info
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