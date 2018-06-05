Найем попросил предоставить ему охрану из-за угроз − СМИ

Напомним, 30 апреля во время конфликта на дороге в центре Киева Найем получил телесные повреждения.
Позже стало известно, что полиция задержала троих участников конфликта, среди которых два россиянина и один украинец.
Четвертому фигуранту инцидента удалось покинуть страну. По данным МВД, его задержали правоохранители Азербайджана.
Чеченская диаспора нашла вину Найема в конфликте
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Источник: korrespondent.net