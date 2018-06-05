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06. 05. 2018

Найем попросил предоставить ему охрану из-за угроз − СМИ

 
Народный депутат Мустафа Найем, которого избили во время конфликта на дороге, попросил у правоохранителей предоставить ему государственную охрану из-за поступающих угроз, сообщает ТСН.
 
По информации телеканала, нардеп находится в одной из столичных клиник с несколькими переломами лица. Он не встречается с журналистами и не афиширует название больницы.
 
Политик опасается за свою жизнь из-за многочисленных угроз, которые поступают на электронную почту ему и его близким.

Напомним, 30 апреля во время конфликта на дороге в центре Киева Найем получил телесные повреждения. 

Позже стало известно, что полиция задержала троих участников конфликта, среди которых два россиянина и один украинец.

Четвертому фигуранту инцидента удалось покинуть страну. По данным МВД, его задержали правоохранители Азербайджана.

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Источник: korrespondent.net

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Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
- Не переживай, здесь тебя не обидят...  
И достает МОЛОТОК!

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