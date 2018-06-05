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06. 05. 2018

Самолеты США провели разведку вблизи границ России

Два самолета США провели разведывательные полеты вблизи границ России. Об этом свидетельствуют данные мониторинга полетов военной авиации, которые опубликованы в Twitter-аккаунте Mil Radar.

Самолет электронной разведки RC-135V, вылетевший с базы Милденхолл в Британии, провел полет над Балтикой и Польшей вблизи границ Калининградской области.

Другой самолет, Boeing P-8A Poseidon ВМС США, вылетевший с авиабазы Эмари в Эстонии, также выполнил полет над Балтикой вблизи Калининградской области.

USAF RC-135V 64-14844 TOKEN42 departed Mildenhall at 0620z - Eastern Poland & Southern Baltic mission pic.twitter.com/4POpQrVLBC

— Mil Radar (@MIL_Radar) 5 мая 2018 г.

В России отметили активность иностранной воздушной разведки

Ранее сообщалось, что российский истребитель Су-27 "непрофессионально" сблизился с самолетом-наблюдателем ВМС США в международном воздушном пространстве над Балтийским морем.

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Источник: korrespondent.net

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