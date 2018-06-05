Порошенко похвалил украинских военных

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что горд за украинских военных, которые показали высокую эффективность во время международных учений Combined Resolve в Германии. Об этом он написал в Facebook.

"Горд за наших военных, которые в очередной раз доказали, что украинская армия − одна из самых боеспособных в мире! Организаторам международных военных учений Combined Resolve X пришлось менять сценарий из-за дерзких, профессиональных и удивительно эффективных действий украинцев", − отметил Порошенко.

Ранее сообщалось, что украинские танки Т-84 продемонстрировали высокие результаты во время совместных с НАТО военных учений в Германии.

Combined Resolve − многонациональные учения, которые проводятся командованием Вооруженных сил США в Европе дважды в год в период проведения ротации частей американской армии.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net