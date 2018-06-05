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06. 05. 2018

Порошенко похвалил украинских военных

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что горд за украинских военных, которые показали высокую эффективность во время международных учений Combined Resolve в Германии. Об этом он написал в Facebook.

"Горд за наших военных, которые в очередной раз доказали, что украинская армия − одна из самых боеспособных в мире! Организаторам международных военных учений Combined Resolve X пришлось менять сценарий из-за дерзких, профессиональных и удивительно эффективных действий украинцев", − отметил Порошенко.

Ранее сообщалось, что украинские танки Т-84 продемонстрировали высокие результаты во время совместных с НАТО военных учений в Германии.

Combined Resolve − многонациональные учения, которые проводятся командованием Вооруженных сил США в Европе дважды в год в период проведения ротации частей американской армии.

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Источник: korrespondent.net

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Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
- Не переживай, здесь тебя не обидят...  
И достает МОЛОТОК!

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