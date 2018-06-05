Полиция отпустила Навального до суда

Административное дело оппозиционера Алексея Навального, задержанного на протестной акции в Москве, суд рассмотрит 11 мая, передает Интерфакс.
Ранее Полякова сообщила, что Навальному вменили повторное нарушение порядка организации публичного мероприятия.
Напомним, 5 мая в крупных городах России прошли акции "Он нам не царь", приуроченные к инаугурации Владимира Путина.
По последним данным, в 23 российских городах были задержаны 1607 человек, среди которых и организатор протестов Алексей Навальный.
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Источник: korrespondent.net