Лента RSS
Подписаться на ленту
06 мая 2018, воскресенье, 03:33
?°C
Завтра ?°C
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,02
  • € 2,42
06. 05. 2018

Полиция отпустила Навального до суда

Административное дело оппозиционера Алексея Навального, задержанного на протестной акции в Москве, суд рассмотрит 11 мая, передает Интерфакс. 

Адвокат Фонда борьбы с коррупцией Вероника Полякова информировала агентство, что Навального "отпустили до суда". Она также добавила, что административное дело оппозиционера рассмотрит Тверской суд Москвы.

Ранее Полякова сообщила, что Навальному вменили повторное нарушение порядка организации публичного мероприятия.

Напомним, 5 мая в крупных городах России прошли акции "Он нам не царь", приуроченные к инаугурации Владимира Путина. 

По последним данным, в 23 российских городах были задержаны 1607 человек, среди которых и организатор протестов Алексей Навальный.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
- Не переживай, здесь тебя не обидят...  
И достает МОЛОТОК!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Возможный референдум в Беларуси

Какой вопрос будет основным на референдуме?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.