Лента RSS
Подписаться на ленту
06 мая 2018, воскресенье, 03:54
?°C
Завтра ?°C
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,02
  • € 2,42
06. 05. 2018

Порошенко: Олигархи в Украине не имеют привилегий

Президент Петр Порошенко заявил в интервью немецкому изданию Focus, что "не любит деньги" и готов отдать жизнь за будущее украинской нации, пишет Укринформ.

На вопрос, насколько трудно усложнять жизнь олигархическим кругам в Украине, будучи самому олигархом, Порошенко отметил, что у него нет здесь никаких препятствий.

"За четыре минувших года я показал, что ни один олигарх не может рассчитывать на привилегии. Напротив. Меня атакуют некоторые олигархи, которые распространяют обо мне фейковые новости через СМИ", − заявил глава государства.

На просьбу дополнить предложение "Я люблю деньги, потому что..." президент коротко указал, что "не любит деньги".
 
Касаясь темы сравнения деятельности политика и бизнесмена, Порошенко подчеркнул, что делает "все возможное в бизнесе и гораздо больше – как политик, потому что от этого зависит судьба этого великого народа". 

"Если необходимо, я отдам за это даже свою жизнь", − добавил он.

Ранее сообщалось, что 3 мая президент Украины дополнительно задекларировал еще около миллиона гривен процентного дохода от вкладов в Международном инвестиционном банке. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
- Не переживай, здесь тебя не обидят...  
И достает МОЛОТОК!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Возможный референдум в Беларуси

Какой вопрос будет основным на референдуме?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.