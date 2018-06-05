Порошенко: Олигархи в Украине не имеют привилегий

Президент Петр Порошенко заявил в интервью немецкому изданию Focus, что "не любит деньги" и готов отдать жизнь за будущее украинской нации, пишет Укринформ.
"За четыре минувших года я показал, что ни один олигарх не может рассчитывать на привилегии. Напротив. Меня атакуют некоторые олигархи, которые распространяют обо мне фейковые новости через СМИ", − заявил глава государства.
"Если необходимо, я отдам за это даже свою жизнь", − добавил он.
Ранее сообщалось, что 3 мая президент Украины дополнительно задекларировал еще около миллиона гривен процентного дохода от вкладов в Международном инвестиционном банке.
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Источник: korrespondent.net