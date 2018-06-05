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06. 05. 2018

Трампа не пригласят на возможные похороны Маккейна − СМИ

Родные американского сенатора Джона Маккейна, который борется с раком мозга, проинформировали Белый дом о том, что не желают видеть президента США Дональда Трампа на возможных похоронах политика, пишет The New York Times.

По информации издания, решение родственников сенатора связано со сложными отношениями между Маккейном и Трампом, который неоднократно критиковал политику президента США.

При этом на похороны приглашен вице-президент США Майк Пенс. Отмечается, что церемония может состояться в кафедральном соборе Вашингтона.

Бывший вице-президент США Джо Байден после визита к Маккейну рассказал, что сенатор знает об опасной ситуации, в которой находится, но "все еще обеспокоен состоянием страны".

Напомним, Маккейн страдает от глиобластомы – агрессивной формы опухоли мозга. В сентябре 2017 года политик рассказал о плохих шансах победить рак.

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Источник: korrespondent.net

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Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
- Не переживай, здесь тебя не обидят...  
И достает МОЛОТОК!

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