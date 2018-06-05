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06. 05. 2018

В Новой Зеландии обнаружили гигантский разлом

На ферме в Новой Зеландии образовался гигантский провал, получивший прозвище "Томо", сообщает Newshub.

Отмечается, что длинна разлома возле города Роторуа достигает 200 метров, а глубина − 20 метров. Его обнаружил местный фермер Колин Тремейн после продолжительных ливней. 

Это девятый провал, который сформировался на ферме в последние годы, однако новозеландский вулканолог GNS Science Брэд Скотт отметил, что нынешний разлом втрое больше, чем любой другой, изученный им ранее.

"Томо" вызвал определенный интерес у ученых, поскольку стало ясно, что он сформировался над кратером древнего вулкана, который в последний раз извергался 60 тысяч лет назад.
 

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Источник: korrespondent.net

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Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
- Не переживай, здесь тебя не обидят...  
И достает МОЛОТОК!

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