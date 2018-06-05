В Новой Зеландии обнаружили гигантский разлом

На ферме в Новой Зеландии образовался гигантский провал, получивший прозвище "Томо", сообщает Newshub.

Отмечается, что длинна разлома возле города Роторуа достигает 200 метров, а глубина − 20 метров. Его обнаружил местный фермер Колин Тремейн после продолжительных ливней.

Это девятый провал, который сформировался на ферме в последние годы, однако новозеландский вулканолог GNS Science Брэд Скотт отметил, что нынешний разлом втрое больше, чем любой другой, изученный им ранее.

"Томо" вызвал определенный интерес у ученых, поскольку стало ясно, что он сформировался над кратером древнего вулкана, который в последний раз извергался 60 тысяч лет назад.

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Источник: korrespondent.net