Порошенко: ЧМ-2018 − инструмент пропаганды России

Президент Петр Порошенко заявил в интервью немецкому изданию Focus, что Россия стремится использовать проведение финальных матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года для восстановления своей репутации на международной арене, сообщает Укринформ.



"Это − чистый инструмент пропаганды, чтобы хоть немного отбелить запятнанную репутацию России. Это не имеет ничего общего со спортом. Это − вопрос геополитики", − подчеркнул глава государства.

Он также выразил мнение, что "каждый должен лично решать, ехать туда или нет".

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Ранее Порошенко посоветовал фанатам не ехать на Чемпионата мира по футболу 2018 в РФ, учитывая российскую агрессию в Украине и Сирии.

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Источник: korrespondent.net