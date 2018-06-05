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06. 05. 2018

Порошенко: ЧМ-2018 − инструмент пропаганды России

Президент Петр Порошенко заявил в интервью немецкому изданию Focus, что Россия стремится использовать проведение финальных матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года для восстановления своей репутации на международной арене, сообщает Укринформ.

"Это − чистый инструмент пропаганды, чтобы хоть немного отбелить запятнанную репутацию России. Это не имеет ничего общего со спортом. Это − вопрос геополитики", − подчеркнул глава государства.

Он также выразил мнение, что "каждый должен лично решать, ехать туда или нет".

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Ранее Порошенко посоветовал фанатам не ехать на Чемпионата мира по футболу 2018 в РФ, учитывая российскую агрессию в Украине и Сирии.

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Источник: korrespondent.net

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Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
- Не переживай, здесь тебя не обидят...  
И достает МОЛОТОК!

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