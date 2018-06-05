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06. 05. 2018

Пучдемона вновь выдвинут в премьеры Каталонии

Партия Карлеса Пучдемона Вместе за Каталонию намерена вновь выдвинуть своего лидера на пост главы регионального правительства. Как сообщил в субботу, 5 мая, представитель партии, голосование по утверждению нового премьер-министра Каталонии может пройти в местном парламенте до 14 мая.

Решение было объявлено после встречи руководства Вместе за Каталонию в Берлине, в которой приняли участие депутаты, активисты партии и сам Пучдемон.

Начиная с декабря каталонский парламент уже четырежды не мог сформировать правительство.

Все ранее выдвинутые кандидаты, включая Пучдемона, кандидатура которого не была поддержана в январе 2018 года, находятся либо в камере предварительного заключения, либо уехали из Испании.

Конституционный суд Испании по запросу испанского правительства постановил, что при утверждении главной правительства кандидат должен присутствовать на голосовании лично.

Экс-премьер автономии Карлес Пучдемон после скандального референдума о независимости Каталонии был смещен со своей должности.

После этого политик бежал в Бельгию. 25 марта он был задержан в Германии, но вскоре отпущен под подписку о невыезде. В ближайшее время немецкий суд должен решить, следует ли выдавать Пучдемона Испании.

Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net

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