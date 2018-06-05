Лента RSS
Подписаться на ленту
06 мая 2018, воскресенье, 06:38
+18°C
Завтра +21°C
+18°C
Завтра +21°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,02
  • € 2,42
06. 05. 2018

Трамп желает сменить власть в Иране − Джулиани

Экс-мэр Нью-Йорка и адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что американский лидер желает сменить режим в Иране.

Об этом он сообщил на съезде организации, выступающей за продвижение демократии в Исламской республике, сообщает Politico.

"Трамп настолько же заинтересован в смене режима в Иране, как и все собравшиеся на съезде", − отметил Джулиани.

По его мнению, смена власти в Исламской республике является "единственным путем к миру на Ближнем Востоке".

"Это важнее, чем разрешение палестино-израильского конфликта", − подчеркнул адвокат Трампа.

Напомним, в январе Трамп, комментируя массовые протесты в крупных городах Ирана, заявил, что США окажут поддержку народу исламской республики, "когда придет время".

Ранее американский лидер назвал неприемлемой ситуацию вокруг ядерной программы Ирана. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
- Не переживай, здесь тебя не обидят...  
И достает МОЛОТОК!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Возможный референдум в Беларуси

Какой вопрос будет основным на референдуме?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.