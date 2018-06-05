Итоги 05.05: Протесты в РФ и миссия на Марс

В РФ протестовали против власти

В крупных городах России прошли акции протеста "Он нам не царь", приуроченные к инаугурации Владимира Путина.

По последним данным, в 23 российских городах были задержаны 1607 человек, среди которых и организатор протестов Алексей Навальный.

Евросоюз осудил грубые действия российской полиции и массовые аресты на демонстрациях.

NASA отправила миссию на Марс

C космодрома Ванденберг в Калифорнии стартовала ракета Atlas V с зондом InSight для исследования Марса.



Впервые марсианская миссия NASA займется изучением внутреннего состава планеты.

В Париже протестовали против Макрона

В Париже состоялся митинг против реформ Эммануэля Макрона. Акция была приурочена к первой годовщине правления французского президента. По данным СМИ, в ней участвовали порядка 40 тысяч человек.

США отменили льготный ввоз 155 товаров из Украины

В Минэкономразвития сообщили, что США приостановили беспошлинный ввоз на свою территорию для 155 товаров из Украины.

Под действие ограничения попали, в частности некоторые продукты пищевой, легкой, деревообрабатывающей промышленности, машиностроения, некоторые электроприборы.

Порошенко заявил, что Украина больше не доверяет России

Президент Петр Порошенко заявил, что Украина не ожидает новых предложений для урегулирования ситуации на Донбассе от президента России Владимира Путина после его переизбрания на должность.

Также глава государства заверил, что Киев не использует ракетные системы Javelin для нападения на РФ, но будет пользоваться любой возможностью для собственной защиты.

Президент подписал закон о присоединении ОТГ к городам

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о добровольном присоединении объединенных территориальных громад (ОТГ) сел и поселков к территориальным громадам городов областного значения.

Отмечается, что от объединения в одну территориальную громаду будет выигрывать как город-центр, так и села и поселки, которые являются его "спутниками".

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Источник: korrespondent.net