В Британии научились варить пиво из объедков

Британская пивоваренная компания Toast Ale наладила производство пива из пищевых отходов. Как сообщает PRI, при изготовлении напитка используются ненужные горбушки, которые выбрасывают производители сэндвичей, а также невостребованные остатки хлеба из пекарен.

За счет этого пивоварам удается экономить на других ингредиентах.

"Мы заменяем треть ячменя, который понадобился бы в противном случае, и находим применение идущему на выброс хлебу", - утверждает Луиза Зиан, отвечающая в Toast Ale за брендинг и финансы.

Основатель компании Тристрам Стюарт возглавляет благотворительную организацию Feedback, которая борется за уменьшение количества выбрасываемых пищевых продуктов. Он рассчитывает, что прибыль Toast Ale пойдет на финансирование Feedback. Однако пока пивоварня остается убыточной.

Ранее сообщалось, что в России оборонный завод начал выпускать пивное оборудование.

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Источник: korrespondent.net