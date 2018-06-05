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06. 05. 2018

В Пакистане в результате обрушения двух шахт погибли 18 человек

При обрушении в угольной шахте близ пакистанского города Кветта в субботу, 5 мая, погибли не менее 16 человек, еще двое погибли на соседней шахте из-за взрыва газа. Как сообщает The Express Tribune, инцидент произошел в районе Марваарх округа Кветта пакистанской провинции Белуджистан.

Отмечается, что взрыв газа на шахте заблокировал 16 горняков, позже их тела нашли в результате спасательной операции.

В тот же день при взрыве газа на соседней шахте погибли еще два человека, а пятеро горняков до сих пор заблокированы под землей. При обоих взрывах были ранены девять человек. Отмечается, что рабочие, родом из Пенджаба, работали без каких-либо средств безопасности и не имели специальных документов на работы.

Ранее сообщалось, что на шахте Золотое в Луганской области, на которой произошел прорыв шахтных вод, начались ремонтные работы.

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Источник: korrespondent.net

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Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
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