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06. 05. 2018

В Мексике нашли тела девять пропавших без вести мужчин

На юго-западе Мексики возле города Тистла в штате Герреро в кузове грузовика обнаружили тела девяти мужчин. Об этом сообщили в мексиканской генпрокуратуре, передает Reuters.

По данным властей, тела, найденные в грузовике на дороге к Тистле, предположительно, принадлежали людям, которые числятся пропавшими без вести с 1 мая. По факту нахождения тел начато расследование.

Как отмечает агентство, всего в Мексике с 2007 года, когда началась фактическая война между преступными группировками за наркотрафик, было убито около 200 тысяч человек. Штат Герреро лидирует по числу убийств в стране.

Ранее в мексиканском штате Мичоакан полицейские обнаружили в кузове автомобиля расчлененные тела восьми человек.

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Источник: korrespondent.net

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Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
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