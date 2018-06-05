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06. 05. 2018

Сути в ООС: девять обстрелов, двое раненых

За прошедшие сутки позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе обстреляли девять раз – ранены двое военнослужащих. Об этом говорится в утренней сводке операции Объединенных сил в воскресенье, 6 мая.

По данным штаба, наиболее интенсивные боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Луганское, Авдеевка, Водяное, Широкино.

В пресс-центре отметили, что в результате ведения активной обороны, подразделения Вооруженных сил Украины нанесли потери сепаратистам. По данным разведки, шестеро убитых и четверо раненых.

"Подразделения Объединенных сил вели активную оборону, не позволили оккупантам интенсивно применять бронированную технику", – говорится в сообщении.

Отдельные подразделения украинских войск провели рейды, в ходе которых один боевик взят в плен.

Напомним, за сутки 5 мая боевые действия продолжались на отдельных участках по всей линии соприкосновения на Донбассе, в результате чего были ранены три украинских военных.

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Источник: korrespondent.net

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